Ivan Panella, choc anafilattico dopo la puntura di una ape: salvato da un poliziotto

TEGLIO (SONDRIO) – Salvato grazie al tempismo di un poliziotto. Ivan Panella, 42 anni, di San Giacomo di Teglio (Sondrio) è finito in choc anafilattico, e forse sarebbe morto se un agente non fosse intervenuto.

E’ successo tutto poco dopo le 14 di lunedì, racconta Il Giorno. Quando Ivan è stato colpito dallo choc anafilattico in seguito ad una puntura di api si trovava insieme al padre. Questi, in auto è riuscito a fermare una vettura della polizia stradale che in quel momento stava passando sulla statale 38, all’altezza di Teglio.

A bordo dell’auto della polizia c’era anche Luca Della Cristina che, oltre ad essere un poliziotto, è un operatore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico con certificazione di primo soccorso rilasciata dal 118.

Della Cristina ha compreso subito la gravità della situazione: Ivan Panella non rispondeva agli stimoli, sudava freddo, era pallido e tachicardico e aveva le convulsioni. L’agente, però, non si è fatto prendere dal panico, spiega il quotidiano lombardo: