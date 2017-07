Janki Gandolfi, miss vicentina condannata a 8 mesi: maltrattava la mamma

VICENZA – Botte, insulti, richieste continue di soldi. Per la mamma di Janki Gandolfi, nota miss vicentina, la vita domestica era diventata un vero inferno. Per questo la figlia dovrà ora scontare 8 mesi e 20 giorni di carcere. L’anno scorso le aveva chiesto scusa, ammettendo le sue colpe: “Con mia madre ho sbagliato, lei mi ha sempre voluto bene, così come ai miei figli, per questo le chiedo perdono per quello che le ho fatto e per le sofferenze che ha patito per colpa mia”. Ma non è bastato ad evitarle una condanna per maltrattamenti in famiglia. L’accusa aveva chiesto un anno, la difesa invece sperava nell’assoluzione.

Era stata la mamma a denunciarla dopo che la convivenza con lei era diventata impossibile. Come racconta la donna al Giornale di Vicenza:

“Io e mio marito abbiamo sempre cercato di aiutarla, ciò nonostante è sempre stata ribelle e aggressiva”.

Quando il padre morì anni fa, la madre si è trovata ad affrontare da sola le angherie di quella figlia un po’ troppo ribelle. Riporta ancora Il Giornale di Vicenza: