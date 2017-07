MODENA – Lo hano trovato morto nella sua casa di Maranello la sera di martedì 11 luglio. Jari Minelli, 40 anni, sarebbe deceduto per meningite e in attesa dei risultati dell’autopsia i suoi famigliari e quanti sono stati in contatto con lui sono stati sottoposti a profilassi.

Il quotidiano La Gazzetta di Modena scrive che ad uccidere Minelli secondo i medici è stata una meningite fulminante, mal’autopsia sul corpo è stata affidata al reparto di medicina legale del Policlinico della città. A trovare l’uomo i familiari, che hanno subito allertato il 118 ma all’arrivo dei medici non c’era più nulla da fare se non dichiararne il decesso:

“I sintomi che Jari presentava nelle ore antecedenti alla morte hanno fatto scattare l’allarme, dato che erano compatibili con un attacco di meningite. A questo punto è scattato il protocollo che l’Ausl mette in campo di fronte a casi conclamati o sospetti di meningite. Perciò tutti i familiari di Jari, che in questo periodo si trovava a casa della madre, sono stati sottoposti a profilassi antibiotica, dato che presentavano sintomi compatibili con la meningite. Uno dei fratelli è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti e, fortunatamente, è stato dimesso dopo poche ore. Profilassi anche per il personale sanitario intervenuto ed anche per la pattuglia dei carabinieri di turno che nel frattempo si era recata sul posto. Il corpo di Jari Minelli è stato poi trasportato dalle onoranze funebri al Policlinico di Modena, dove verranno fatti gli accertamenti del caso. Nello specifico per capire se effettivamente si tratti di meningite e di che tipo”.

Inoltre l’Ausl ha subito contattato i contatti stretti dell’uomo affinché si sottopongano a profilassi e chiede che chiunque sia entrato in contatto con Jari Minelli prima della sua morte si rechi in ospedale.