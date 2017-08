JESOLO – Si è gettato dal tetto della sua abitazione di Jesolo, in provincia di Venezia, l’immigrato marocchino che da stamane minacciava di suicidarsi. L’uomo si è lanciato da un’altezza di circa 10 metri.

Come ricostruisce Venezia Today, a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sarebbe stata la moglie. Immediato l’intervento dei soccorsi. L’uomo, 40enne, è stato portato all’ospedale di Jesolo e quindi trasferito in elicottero all’Angelo di Mestre. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato diversi traumi e fratture. Sono finite all’ospedale, in stato di choc, anche due donne: la moglie del quarantenne e la sorella di lei. Entrambe avrebbero subìto violenza s******e. La moglie ha riportato pure una frattura.

Pare che l’uomo, prima di recarsi in cima all’abitazione, abbia rivolto la propria furia verso di loro. Poi la situazione è precipitata e a quel punto si è resa necessaria la chiamata al 112. Secondo alcuni testimoni il 40enne era evidentemente sotto l’effetto di alcol.

I carabinieri hanno presidiato l’area, c’era il rischio di ulteriori gesti inconsulti e pericolosi per i passanti. In supporto anche la polizia. Diverse persone hanno assistito alla scena da distanza di sicurezza, mentre sul posto sono arrivati pure i vigili del fuoco con l’autoscala per cercare di raggiungere l’uomo ma è stato tutto inutile.