JESOLO – Una ragazza di 17 anni è stata stuprata in una discoteca a Jesolo e l’aggressore arrestato. L’uomo, un marocchino di 25 anni, si è difeso dichiarando di non sapere che la ragazza fosse minorenne e di aver registrato un audio che proverebbe il consenso. La giovane, soccorsa dopo l’aggressione, presenta i segni della violenza fisica ed è stata ricoverata in stato di shock, mentre del presunto audio che dimostri la sua innocenza, inviato per goliardia ad alcuni amici, non c’è ancora traccia.

A raccontare l’episodio è il quotidiano Il Gazzettino, che scrive che il marocchino è stato arrestato lunedì 28 agosto dalla polizia con l’accusa di violenza s******e su una minore. L’aggressione sarebbe avvenuta nel parcheggio della nota discoteca Il Muretto di Jesolo, vicino Venezia, e una volta davanti agli agenti l’uomo si è difeso sostenendo di aver registrato l’audio dell’amplesso e di poter dimostrare la consensualità dell’atto. Di quell’audio però non c’è traccia sul cellulare dell’uomo: