BRESCIA – Si erano gettati nel lago di Iseo per soccorrere una loro amica in difficoltà in acqua, ma anche loro si sono ritrovati in difficoltà: hanno salvato la ragazza ma poco dopo sono morti. I due giovani, entrambi ghanesi, avevano 23 anni.

E’ accaduto tutto in pochi minuti nella tarda mattinata di sabato 5 agosto. I ragazzi si trovavano sulle rive del lago d’Iseo, in località Marone, in provincia di Brescia, quando una giovane della comitiva ha pensato di fare un bagno. Una volta in acqua, però, si è sentita male. I due amici si sono subito tuffati per soccorrerla, ma uno di loro ha rischiato di annegare. L’altro ha portato a riva l’amica e ha soccorso il coetaneo. Quando però sono arrivati a riva anche loro entrambi erano in condizioni disperate.

I due giovani sono stati soccorsi e rianimati sul posto, prima di venire trasferiti in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare. Uno di loro è morto agli Ospedali Riuniti di Bergamo, l’altro agli Spedali Civili di Brescia.