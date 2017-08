CATANZARO – E’ scivolato nella piscina gonfiabile sistemata nel cortile della casa estiva della sua famiglia. Per il piccolo Antonio Cavalieri, 18 mesi appena, quel momento di distrazione è stato fatale: è morto annegato.

Il dramma, che ha gettato nella disperazione una coppia di giovani genitori, si è materializzato nel pomeriggio di mercoledì 30 agosto in località Marinella Cafarone, in una zona residenziale poco distante dal mare.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, forse per un brevissimo atto di distrazione, il piccolo sarebbe sfuggito all’attenzione dei genitori scivolando all’interno della piscinetta in plastica sistemata nel cortile dell’abitazione, senza riuscire a tenersi a galla. Un incidente che, purtroppo, si è rivelato fatale per il bambino, figlio di una giovane coppia di professionisti della città, che è morto annegato.

Sul luogo della disgrazia, tra la comprensibile disperazione dei genitori del piccolo Antonio, è subito intervenuta un’ambulanza del servizio di emergenza 118. I sanitari hanno tentato tutte le manovre possibili per rianimare il piccolo, ma ogni sforzo profuso dagli operatori si è rivelato vano.

La piccola salma, dopo l’esame del medico legale, per decisione del magistrato di turno, che, evidentemente, non ha ravvisato responsabilità, è stata subito riconsegnata alla famiglia per i funerali.

La notizia della disgrazia avvenuta alla Marinella ha fatto immediatamente il giro della città di Lamezia Terme destando profonda commozione e sgomento. Parenti e amici si sono stretti alla coppia di genitori, ancora sotto shock e increduli per quanto accaduto.