LATINA – Ha travolto e tolto la vita ad un ciclista. Il ragazzo di 23 anni era ubriaco e drogato alla guida e ora è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. L’incidente fatale è avvenuto all’alba di mercoledì 19 luglio a Latina e il ragazzo, originario di Sezze, è stato soccorso e poi posto agli arresti domiciliari, Per il ciclista invece non c’è stato nulla da fare: l’uomo, di nazionalità indiana, è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Santa Maria Goretti.

Francesco Loiacono sul sito di Fanpage scrive che l’incidente è avvenuto sulla strada statale 156 in via dei Monti Lepini, a Latina, all’alba di mercoledì. Il giovane era alla guida della sua auto e non ha visto il ciclista, colpendolo in pieno e scaraventandolo sul cofano. L’uomo ha battuto violentemente la testa ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale: