VITERBO – Laura Chiovelli, 41 anni, si è tolta la vita gettandosi dalle scale dell’ospedale Belcolle di Viterbo. In ospedale la donna era arrivata proprio per aver già tentato il suicidio avvelenandosi.

Ad accorgersi del corpo a terra, poco prima dell’alba, il vigilante di turno in quell’ala dell’ospedale che subito ha dato l’allarme. Immediato l’intervento dei medici ma ormai era troppo tardi: per la donna non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.