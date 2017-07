Lecce, Alessandro Negro muore in incidente stradale: aveva 19 anni

LECCE – Un ragazzo di 19 anni è morto a seguito di un devastante schianto in auto avvenuto nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 luglio sulla strada provinciale che collega Lido marini a Presicce, in provincia di Lecce.

La vittima è il giovane Alessandro Negro, residente proprio a Presicce. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo viaggiava da solo a bordo di una Fiat Panda e stava rientrando a casa quando, intorno alle 3.30 e per motivi ancora da accertare, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, sbandando e finendo contro un grosso albero di ulivo a bordo carreggiata.

Un impatto devastante che ha distrutto la vettura e non ha lasciato scampo al 19enne. Drammatici infatti i momenti successivi all’urto. Nel violentissimo schianto l’utilitaria ha preso fuoco e il giovane è rimasto intrappolato nell’abitacolo tra le fiamme in una morte orribile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma ormai per Alessandro Negro non c’era più niente da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia che ora dovranno stabilire l’esatta dinamica della tragedia. Dopo essere stata estratta dal cumulo di lamiere, la salma del 19enne è stata trasferita nella sala mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione della magistratura.