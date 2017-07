LECCE – L’istituto per ciechi che avrebbe dovuto aiutare i non vedenti in realtà serviva a ottenere fondi dalla Regione Puglia che sono poi stati usati per altri scopi, tra cui la realizzazione di un bed & breakfast. Questa l’accusa con cui 21 persone sono state raggiunte da una denuncia per truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e falso. Gli indagati sono i rappresentanti legali di un istituto per ciechi di Lecce, quattro funzionari della Provincia e 15 persone tra dipendenti e collaboratori dell’istituto.

La Gazzetta del Mezzogiorno scrive che le indagini sono partite da una inchiesta per presunti abusi edilizi da parte della polizia municipale di Lecce, che ha in breve tempo scoperto la distrazione dei contributi erogati dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce in favore dei ciechi, ma usati per altre finalità: