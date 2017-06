ROMA – Legittima difesa: accoltella ex convivente marocchino, scarcerata subito. Arrestata per avere ferito l’ex convivente con un coltello da cucina durante una lite, scarcerata all’udienza di convalida perché “scriminata” da una causa di giustificazione. È questo, per ora, l’epilogo di un episodio avvenuto in un appartamento alla periferia nord di Torino. La giudice, Rossella La Gatta, ha anche raccomandato ai poliziotti, in aula, di “monitorare la situazione” per evitare altre violenze.

Tiziana, 49 anni, ambulante, ha spiegato di avere “paura” dell’ex compagno, un marocchino di 37 anni che ospitava a proprie spese nell’alloggio (preso in affitto), di essere stata picchiata diverse volte in passato e di non volerlo più vedere. L’ultima lite sarebbe scoppiata perché l’uomo stava gettando dei profumi tra i rifiuti: alle minacce e alle percosse la donna ha reagito con un coltello da cucina, procurando al convivente un taglio guaribile in dieci giorni.

Poi è stata arrestata dai poliziotti che lei stessa aveva chiamato. “E’ un caso di legittima difesa – spiega l’avvocato difensore, Alessandro Sena – Ora confidiamo che la situazione si risolva”. I proprietari dell’appartamento hanno già intimato all’uomo di non ripresentarsi.