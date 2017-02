Lei lo lascia, lui tappezza la città di foto e poster osè della ex compagna

VENEZIA – Ha tappezzato con foto grandezza poster della sua ex compagna senza vestiti le città della provincia di Venezia e di Padova in cui vivono e lavorano. Un uomo di 60 anni, dipendente pubblico nella provincia di Venezia, non ha accettato la fine della relazione con la ex compagna, una ballerina cubana di 34 anni. L’uomo ha cercato più volte di riconquistarla e quando ha capito che ogni tentativo era vano ha iniziato a perseguitarla, fino ad arrivare alla vendetta: ha usato gli scatti intimi che aveva sul suo telefonino per tappezzare il paese con le foto osé della ex.

Una vendetta che l’uomo ha orchestrato e messo in atto dopo aver passato un periodo agli arresti domiciliari. La donna infatti, stanca delle sue avances e di essere seguita, lo ha denunciato per stalking e la Procura ne ha disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo, una volta tornato in libertà, di non avvicinarsi alla casa o al luogo di lavoro della ex, che è un’insegnante di danza. Gabriele Pipia sul quotidiano Il Gazzettinoè scrive: