Palermo, bimba con lesioni cerebrali in ospedale: forse picchiata dai genitori, anche la sorella in passato...

PALERMO – Sono gravissime le condizioni della bimba di 18 mesi ricoverata domenica sera a Palermo. Al suo arrivo in ospedale presentava lesioni cerebrali molto serie ed estese. Il sospetto è che sia stata vittima di percosse. Anche la sorellina, di due anni e mezzo, si trova in ospedale, da circa una settimana, con fratture alle braccia.

I genitori delle due bambine sono stati interrogati per tutta la notte dai Carabinieri di Partinico, dove la famiglia risiede. La piccola di un anno e mezzo era stata portata dalla madre all’ospedale locale e poi trasferita all’ospedale dei Bambini di Palermo per le serie lesioni riportate. La donna, che è di nuovo incinta e soffrirebbe di problemi psichici è stata denunciata per maltrattamenti e percosse.

L’altra bambina invece si trova in cura al Vincenzo Cervello, sempre nel capoluogo siciliano, dove è stata portata una settimana fa con le braccia rotte. I medici da una Tac hanno accertato che la più piccola ha lesioni cerebrali molto serie. Giorgio Trizzino, direttore sanitario dell’Ospedale pediatrico di Palermo ha spiegato:

“Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato delle sofferenze encefaliche. La Tac ha evidenziato lesioni cerebrali. Sul suo corpo sono state riscontrate altre ferite: ematoma cerebrale, sanguinamento del tentorio (il cervelletto, ndr), ecchimosi in tutto il corpo. Le condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata e la bimba è ricoverata in rianimazione”.