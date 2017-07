ROMA – Licenziata per troppe assenze ma si era ammalata per le molestie: giudice condanna datore di lavoro. Molestie, attenzioni non gradite, mano morta sulla gamba da parte del suo datore di lavoro: per sei anni una segretaria torinese ha subito in silenzio fino ad avere un crollo, tanto da essere ricoverata. Si è messa quindi in malattia, ma avendo superato i termini è stata licenziata. Un tribunale, la sezione lavoro di Torino, però, alla fine le ha dato ragione e restituito un po’ della serenità perduta: la malattia l’ha contratta a causa delle vessazioni subite sul posto di lavoro, per cui il giudice ha condannato l’Asi (l’Automotoclub Storico italiano) e il suo presidente Roberto Loi al risarcimento. In più il licenziamento dichiarato illegittimo con conseguente reinserimento.

Paola Deligia, 42 anni, adesso può raccontarla: “Solo adesso mi pare di essere vicina ad avere una vita normale. Ma per anni mi capitava di tornare a casa piangendo, di pessimo umore. Chiedevo di essere spostata ma il presidente Loi non me lo permetteva. Momenti di tensione continui. E non solo con me. All’Automotoclub erano in molti a saperlo. Per evitare imbarazzi non indossavo quasi mai una gonna, cercavo di evitare scollature. Avevo sempre un foulard sulla sedia”.