ROMA – Liceo Aristotele Roma: no alla settimana corta. Decide il Tar: sabato a scuola. A maggioranza, il Consiglio d’Istituto del liceo romano Aristotele, zona Eur, aveva deciso che il sabato non si sarebbe andati a scuola, settimana corta per consentire alle famiglie di godersi per intero il week-end. Con due righe, il Tar del Lazio ha detto no, non si può fare, accogliendo il ricorso presentato da una novantina di famiglie contrarie alla novità introdotta tre anni fa e cioè la possibilità concessa agli istituti di scegliere.

Le famiglie contrarie tra le motivazioni adducevano proprio quella di aver opzionato proprio quel liceo perché non c’era la settimana corta. Le motivazioni del Tar saranno pubbliche solo da metà gennaio prossimo. Intanto però la settimana corta resterà una parentesi, perché sarà impossibile cambiare di nuovo orari e palinsesto organizzativo dei professori.