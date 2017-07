Lignano Sabbiadoro, cadavere in avanzata decomposizione trovato in mare

LIGNANO SABBIADORO – Orrore nel mare di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato a largo della costa. Verosimilmente si tratta del corpo di una donna, la cui identità è al momento sconosciuta, essendo completamente sfigurata. A trovarla sono stati gli uomini della Capitaneria di Porto di Grado (Gorizia), a circa due miglia marine dalla costa, in prossimità della foce del fiume Tagliamento.

Il corpo è stato recuperato e portato all’obitorio dell’ospedale di Latisana (Udine) dove, su disposizione della Procura della Repubblica di Udine, verrà effettuata l’autopsia e tutti gli accertamenti necessari all’identificazione e a stabilire le effettivecause del decesso.

Al momento non è stato possibile neppure attribuire un’età al cadavere che sicuramente era in acqua ormai da molto tempo. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della compagnia di Latisana che stanno analizzando le denunce di scomparsa presentate negli ultimi mesi.