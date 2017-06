Lignano Sabbiadoro, escono in barca a vela col maltempo. Soccorsi poco dopo

UDINE – Sono usciti in barca a vela nonostante il maltempo: poco dopo, come era prevedibile, sono stati costretti a dare l’allarme. E’ accaduto mercoledì 28 giugno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

A soccorrere i due diportisti è stata la Capitaneria di porto di Monfalcone, in località Bocca dei Tre Canali, nel canale di accesso al porto. La chiamata è scattata alle 15.40 per un veliero di 9,6 metri, con due persone a bordo e il motore in avaria.

Una volta raggiunta l’imbarcazione è stata scortata a Marina Punta Faro. Tutto si è risolto nel migliore dei modi intorno alle 17. Ma non è stato l’unico salvataggio di giornata: secondo quanto riporta Il Gazzettino, poco dopo è scattato un nuovo allarme per un’altra barca a vela, di 11,5 metri con 3 uomini a bordo.