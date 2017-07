ROMA – Liguria, Riviera di Ponente, blitz anti-assalto alla spiaggia libera: no a gazebo e frigobar. Linea dura sulle spiagge libere della Riviera di Ponente in Liguria: carabinieri e vigilantes hanno arginato l’assalto domenicale alla spiaggia libera di Laigueglia prima e di Alassio poi, dei vacanzieri mordi e fuggi muniti di tutto l’occorrente per un soggiorno gratuito.

Sono scattati dunque controlli alle barriere di ingresso e il sequestro di gazebo, frigobar, tende, specie per gli improvvisati venditori di cibo e vivande che offrono alle numerose comunità di peruviani e filippine snack e bevande. Un’alta ringhiera ha bloccato l’ingresso alla spiaggia libera di Laigueglia, un budello di 230 metri per uno sviluppo di 20, tra il muro della passeggiata e la riva dove giungono a frotte da Torino, Milano, Pavia, Vigevano.