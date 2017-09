MESSINA – Un aliscafo è finito contro gli scogli di Monte Rosa all’isola di Lipari, in provincia di Messina, intorno alle 20.30 dell’8 settembre. L’aliscafo, il Cris M. della Liberty Lines, era partito alla volta di Salina quando per un problema tecnico si è verificato l’incidente.

Il bilancio al momento è di 7 feriti, di cui uno grave, tra i 41 passeggeri a bordi, sia turisti che isolani che sono stati prelevati dai mezzi di soccorso e privati. La Capitaneria di porto che ha avviato le indagini, ha anche prelevato un medico nel porto di Sottomonastero che è stato trasportato a bordo.

I feriti al momento risultano essere 7. Un uomo più grave è stato già trasportato nel pronto soccorso, un altro avrebbe una frattura alla gamba e una donna incinta ha riportato diverse ferite. Il medico Giorgio Giuffrè ha allertato infermieri reperibili per l’emergenza e anestesisti. Il servizio del 118 è stato coordinato il dottor Vincenzo Geraci che è ancora a bordo del natante.

Tutti i passeggeri a bordo saranno portati al pronto soccorso. Durante il trasferimento dei feriti sulle ambulanze, nel porto di Sottomonastero, un anziano di Lipari che stava assistendo agli interventi è caduto dal marciapiede sbattendo la testa. E’ stato portato anche lui al pronto soccorso. L’aliscafo è ancora sugli scogli di Monte Rosa: non rischia il naufragio, ma dovrà finire in cantiere per i danni riportati a poppa.