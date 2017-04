UDINE – Lite furibonda tra vicini a Pasian di Prato, in provincia di Udine. Sono volate parole grosse, poi i due sono venuti alle mani. Ad avere la peggio è stato il più anziano, 70 anni, colpito ripetutamente con il manico di una forca dall’iroso vicino, un cittadino italiano di 45 anni, nato in Albania.

E’ accaduto mercoledì 12 aprile a Passons, frazione di Pasian di Prato. La scena si svolge nel giardino di casa di uno dei due contendenti. Erano da poco passate le 13 quando i vicini allarmati dal gran vociare hanno allertato le forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato l’anziano a terra e ancora in stato di shock. Non riusciva a parlare ma a gesti è stato in grado di indicare la sua casa e quella del vicino.

L’uomo è stato medicato sul posto e poi portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine. Ha riportato ferite lacero-contuse in varie parti del corpo. I medici gli hanno dato una prognosi a 10 giorni. I carabinieri hanno intanto raccolto diverse testimonianze per cercare di ricostruire l’accaduto. Secondo i vicini, i rapporti tra i due erano aspri da tempo: erano ai ferri corti per una questione legata ai confini dei rispettivi terreni. L’ennesima lite sarebbe scoppiata proprio per tali futili motivi.