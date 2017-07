Livorno, Eddy Aguidi, studente universitario, muore annegato in mare

LIVORNO – Studente universitario di 23 anni muore annegato nelle acque del mare di Livorno. E’ accaduto domenica 2 luglio. Il giovane, Eddy Aguidi, originario del Togo ma studente di Scienze politiche all’ateneo di Perugia, si trovava in Versilia con alcuni amici, con i quali aveva lavorato per una ditta di catering, la Sergio Bellina.

Prima di rientrare a Perugia, però, dal momento che avevano del tempo libero Eddy e i suoi sette amici hanno deciso di fare un bagno in mare. Ma per il giovane è stato fatale.

Eddy, secondo quanto riferisce il quotidiano online Costa Ovest, ha avuto subito difficoltà non appena è entrato in acqua. Il mare era mosso e le correnti hanno messo in difficoltà il giovane. Alcuni bagnanti si sono gettati in acqua per riportare a riva il ragazzo.

In spiaggia gli è stato praticato un massaggio cardiaco e sono stati chiamati i soccorsi del 118. Ma quando i sanitari sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.