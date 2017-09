LIVORNO – Nubifragio a Livorno, il nonno eroe morto per salvare la nipotina. Era stato il primo a uscire dall’acqua che aveva sommerso completamente l’appartamento in un seminterrato di viale Nazario Sauro dove è morto insieme al nipotino e ai genitori del piccolo. Si era tuffato nuovamente nel disperato tentativo di aiutarli. E’ un nonno, ancora senza un nome e senza un volto, che è morto per salvare la nipote più grande, una ragazzina quindicenne, e il nipotino di 4 anni.

Era salvo ma si è tuffato una, due tre volte, nuotando letteralmente in quell’acqua piena di fango. Ha visto la nipote, urlava, paralizzata dal terrore e l’ha afferrata con le sue mani, vecchie ma forti, e l’ha portata in salvo. Poi, scrive Marco Gasperetti per Il Corriere della Sera, ha tentato di salvare il nipotino di quattro anni e i loro genitori. Dicono che si è tuffato in quella melma, più insidiosa delle sabbie mobili, per almeno cinque volte. La sesta non è più tornato in superficie. E’ morto anche lui. Da eroe.