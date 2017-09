LIVORNO – Maltempo killer a Livorno. Una bomba d’acqua, 170 millimetri in pochi minuti, che è stata devastante. Ha spazzato Livorno, colpendo soprattutto la zona sud e provocando almeno sei morti, ma nelle prossime ore il bilancio potrebbe aumentare. Quattro le vittime in un seminterrato in via Sauro, un altro cadavere è stato trovato in via della Fontanella, mentre un automobilista è morto travolto dal fango. Tre invece i dispersi: una ragazza in via Garzelli e altre due persone in via Sant’Alò. Tra le vittime potrebbero esserci anche bambini.

La città è stata allagata dal temporale che si è abbattuto nella notte: circa 400 millimetri in poco più di 4 ore. Si segnalano gravissimi danni specie nella zona sud, con scantinati e strade invase dall’acqua e auto spazzate via. La situazione più critica nei quartieri di Collinaia e Ardenza e Montenero, per l’esondazione di alcuni dei torrenti cittadini e il fango che ha invaso gli scantinati delle case. Persone sfollate nel quartiere di Salviano, mentre a Quercianella nella zona della stazione si è registrata una frana che ha interessato l’Aurelia. Il servizio urbano dei bus è stato interrotto per le condizioni della viabilità: sarà ripristinato a seconda del miglioramento della condizioni di sicurezza. Anche i comuni limitrofi di Stagno e Collesalvetti sono finiti sott’acqua con enormi disagi per la circolazione. All’altezza di Vicarello, spiegano i vigili del fuoco, chiusa poi la superstrada Firenze-Pisa-Livorno risulta chiusa per allagamento, praticabile la viabilità secondaria.