Livorno, si uccide al cimitero in cui è sepolto il marito

LIVORNO – Dramma a Livorno lunedì dell’angelo, giorno di Pasquetta. Una donna si è tolta la vita al cimitero dei Lupi con un colpo di pistola.

E’ accaduto intorno alle 11:30 di lunedì 17 aprile. La donna era al cimitero in cui è stato sepolto anche il marito e si è uccisa con un colpo di pistola.

Scrive il Tirreno:

Il suicidio è avvenuto tra le tombe, ma non davanti a quella del marito come inizialmente riportato da alcuni testimoni.

Sul posto sono intervenuti subito i volontari della Società di Volontario Soccorso e i carabinieri. Sono state alcune persone che in quel momento erano presenti al cimitero dei Lupi a sentire lo sparo e a chiamare i soccorsi, ma purtroppo la donna è stata trovata senza vita dai soccorritori e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.