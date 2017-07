LODI – Una macchina , una Mercedes Classe B, è stata travolta da un treno al passaggio a livello sulla Strada Statale 234 a Codogno nel Lodigiano. Il conducente della vettura è morto sul colpo.

Riguardo la dinamica dei fatti, Rsi ha fatto sapere che “le sbarre del passaggio a livello erano chiuse e l’intero sistema era perfettamente funzionante” e l’ipotesi prevalente dei Carabinieri intervenuti sul posto attualmente è che l’uomo non si sia affatto accorto del fatto che le sbarre del passaggio a livello erano abbassate. Proprio per questo si ipotizza che l’impatto sia stato violentissimo tanto da far finire la vettura quasi completamente sotto il treno.