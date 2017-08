NAPOLI – Loreto Mare e Cardarelli, due ospedali inferno a Napoli? L’ultima di una serie di episodi è il ritrovamento di un cadavere lasciato per tre ore nel bagno del reparto di Chirurgia d’Urgenza del Cardarelli. Solo una settimana fa all’ospedale di Loreto Mare il giovane Antonio Scafuri è morto dopo 4 ore di attesa al pronto soccorso, nonostante quel codice rosso che richiedeva un trasferimento urgente. E ancora le formiche nel letto della paziente all’ospedale San Paolo.

La Asl di Napoli 1, guidata dal manager Mario Forlenza, ha rimosso il direttore sanitario dell’ospedale Loreto Mare dal suo incarico. Una rimozione, quella di Rosario Lanzetta, che è stando al Corriere della Sera è direttamente collegato ai problemi organizzativi dell’ospedale e a dalla morte di Scafuri a metà agosto. E intanto Felice Naddeo sul Corriere della Sera racconta l’ultimo episodio, stavolta all’ospedale Cardarelli, dove una paziente ha trovato un cadavere abbandonato in un bagno. Secondo le accuse il corpo sarebbe rimasto per 3 ore abbandonato nella toilette del reparto su di una barella e coperto da un lenzuolo, mentre il manager dell’ospedale parla di un’attesa di appena pochi minuti:

“La donna, poi, ha raccontato quanto accaduto alla figlia di un’altra paziente ricoverata nella sua stessa stanza. Che, incredula, a sua volta ha voluto sincerarsi di persona se davvero quel racconto incredibile fosse vero. Così è andata in bagno e ha visto il cadavere senza vita sistemato vicino al muro. A quel punto ha deciso di denunciare il fatto e ha postato tutto su Facebook: «Ho fatto fatica a crederci, ma quando sono arrivata dentro ho constatato di persona il livello di degrado a cui siamo arrivati. Stavo per svenire. Poi, ho deciso, dopo sette ore trascorse in pronto soccorso in attesa, che mia madre fosse ricoverata e dopo una notte sulla barella in corridoio proprio a fianco del pover’uomo che già era in agonia: tutto questo va denunciato»”.

Il cadavere era di un uomo arrivato in codice rosso al pronto soccorso e che era stato ricoverato proprio nel reparto di Chirurgia d’Urgenza, dove poi è morto. La camera mortuaria del Cardarelli si trova a distanza dai reparti e per il trasporto è necessario l’arrivo dell’ambulanza. Un’attesa di tre ore in cui il cadavere è rimasto su una barella nel bagno vicino alla medicheria, un bagno utilizzato dai pazienti e dai loro parenti in visita. La versione dei dirigenti dell’ospedale però è diversa da quella fornita dai pazienti: