TORINO – Luca Borgoni ha perso la vita in un incidente sul monte Cervino lo scorso 8 luglio e proprio oggi, 21 luglio, avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea. A farlo non è stato Luca, ma sua mamma Cristina Giordana, che ha portato davanti alla commissione la tesi di laure in biologia del figlio morto.

Tra le mani un attestato di laurea, del valore simbolico, con il nome del figlio e la sua tesi, un trattato sugli effetti del succo di barbabietola sulla prestazione sportiva ad alta quota. La donna ha commentato:

“Era la cosa più naturale, giusta e normale da fare. Sono molto stupita da tutta questa attenzione. Con mio figlio ho sempre condiviso tutte le passioni, dalla montagna a quella per lo studio, in un perfetto legame intellettuale. Per me è normale essere qui oggi al suo posto”, aggiunge la donna, quasi a voler chiudere un cerchio. La laurea “è l’unico titolo di studio che non ho e, forse, c’era un motivo – racconta ancora la donna fuori dalla facoltà di Biologia -, che la tesi di laurea doveva essere quella di Luca…”.

Grande la commozione di amici e parenti presenti alla discussione, dopo la quale Luca sognava di scalare gli 8 mila del Dhaulagiri, in Nepal: