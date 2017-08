VENTIMIGLIA – Incidente mortale a Ventimiglia. Vittima un motociclista di 35 anni, Luca Colangelo. È successo intorno alle 19 di sabato 26 agosto. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo in sella alla sua moto, una Honda, stava viaggiando in direzione Sanremo. All’altezza di un semaforo cittadino ha perso il controllo delle due ruote, per ragioni ancora da chiarire, schiantandosi contro due auto che procedevano in direzione opposta, verso il confine. Sul posto 118 e polizia, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Per consentire i rilievi il traffico è stato interrotto nel tratto di strada in cui è avvenuto lo scontro.

Spiega il sito Riviera24: