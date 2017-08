BARCELLONA – Luca Russo, la seconda vittima italiana dell’attentato terroristico di Barcellona, abitava a Bassano del Grappa (Vicenza). Di Bassano anche la fidanzata, rimasta ferita, Marta Scomazzon.

“Aiutatemi a riportarlo a casa. Vi prego”. E’ l’appello disperato che lancia via Facebook Chiara Russo, la sorella di Luca. Chiara posta diverse foto di giovani esanimi a terra, insieme ad una foto sorridente del fratello, la stessa che compare nel profilo Facebook del ragazzo.

Luca Russo, 25 anni, era originario di Marostica e abitava a Bassano del Grappa (Vicenza). Si era laureato in Ingegneria all’università di Padova. Il suo ultimo messaggio su Facebook è del giugno scorso e oggi appare profetico: “Nasciamo senza portare nulla, moriamo senza portare via nulla. Ed in mezzo litighiamo per possedere qualcosa”. Il giovane lavorava in una azienda del padovano.

