PADOVA – Il cliente non accetta di essere rifiutato dalla p********a e comincia a picchiarla in strada. L’uomo però non fa i conti con i protettori della donna e viene a sua volta picchiato. Accade a Padova la notte tra sabato e domenica verso l’una. Siamo in via Fornace Morandi all’Arcella. Qi, verso quell’ora, arriva una segnalazione al 113 di un uomo ferito di nazionalità straniera.

Sul posto gli agenti trovano un senegalese di 34 anni con alcune ferite da taglio e poco distante viene identificata una p********a nigeriana di 21 anni.

L’aggressione, vistosi respinto, avrebbe malmenato la donna. Poco dopo sono giunti i protettori della donna che l’hanno picchiato facendo poi perdere le proprie tracce. cliente e p********a sono finiti entrambi all’ospedale e sono stati diagnosticati 15 giorni di prognosi al senegalese per ferite da taglio e 10 alla p********a per contusioni multiple. Ora bisognerà vedere se i due si denunceranno a vicenda, scrive Il Mattino di Padova che ha pubblicato la notizia.