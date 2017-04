RAVENNA – Un’auto parcheggiata ha insospettito i passanti che hanno dato l’allarme e i carabinieri hanno fatto la tragica scoperta. Nella vettura c’era il corpo senza vita di un giovane di 19 anni. Il cadavere è stato trovato nel tardo pomeriggio del 12 aprile nei pressi di via San Giorgio a Lugo di Romagna, nella provincia di Ravenna.

Al momento le autorità non scartano nessuno scenario, anche se la prima ipotesi è che si sia trattato di un malore che si è rivelato letale per il ragazzo, che non è stato ancora identificato. Il malore potrebbe essere dovuto all’assunzione di qualche sostanza stupefacente e forse chi era con lui è fuggito e lo ha lasciato da solo nell’auto a morire.

Intanto proseguono nella zona limitrofa al ritrovamento del giovane morto le ricerche del killer di Davide Fabbri, il barista di Budrio, ma per le autorità non ci sono legami tra il corpo ritrovato a Lugo di Romagna e il sospettato omicida per cui continuano le ricerche.