BOLOGNA – La Corte di assise di appello di Bologna ha assolto perché il fatto non sussiste Daniela Poggiali, 45 anni, ex infermiera alla sbarra per l’omicidio di una sua paziente 78enne all’ospedale di Lugo, nel ravennate.

Il caso di Daniela Poggiali è scoppiato il 9 ottobre del 2014, quando i carabinieri sono entrati nella sua casa di Giovecca di Lugo, mettendole le manette ai polsi e portandola in carcere. Attorno alla donna, sospettata per il decesso della paziente Rosa Calderoni avvenuto l’8 aprile di quello stesso anno, in breve tempo cresce un’indagine giudiziaria che la porta ad essere sospettata di decine di morti nei suoi anni di lavoro.

L’ex infermiera, 44 anni, è poi stata condannata all’ergastolo in primo grado per la morte della paziente 78enne. Successivamente la Procura di Ravenna le ha notificato l’avviso di conclusione indagini per il decesso di Massimo Montanari, 95 anni, morto il 12 marzo 2014 nel reparto dove lavorava la donna in circostanze sospette.