Luzzara (Reggio Emilia), pestano quattordicenne e lo mandano in ospedale: 11 minorenni denunciati

LUZZARA (REGGIO EMILIA) – Avrebbero picchiato all’uscita della scuola un ragazzino di 14 anni con calci e pugni, facendolo finire in ospedale. Per questo undici ragazzini fra i 13 e i 16 anni sono stati denunciati. Sono accusati di lesioni aggravate in concorso.

I carabinieri di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, hanno ricostruito l’episodio, avvenuto lo scorso 30 aprile, e sono riusciti ad identificare tutti i componenti della baby gang.

Per i colpi subiti il quattordicenne era finito in ospedale con contusioni alla schiena e alla testa. Secondo quanto accertato dai carabinieri il ragazzino era vittima di bullismo da alcuni mesi, ma per paura di ritorsioni non aveva mai detto nulla a casa.