MONZA – Inseguimento e sparatoria per il centro di Macherio, in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri a bordo di due pattuglie hanno inseguito un’auto in fuga e hanno esploso due colpi, ferendo gravemente uno dei sospettati e danneggiando il veicolo in fuga. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale San Gerardo ed è destinatario di un provvedimento di accertamento sanitario obbligatorio (Aso).

Secondo quanto ricostruito, quando l’uomo, 47 anni e originario di Tregasio, ha visto avvicinare sotto la propria abitazione i militari che avrebbero dovuto scortarlo in ospedale, è montato a bordo del suo suv per scappare. Inseguito, ha iniziato a guidare pericolosamente e a forte velocità nel centro di Macherio, in quel momento affollato di pedoni.

Una seconda pattuglia dei carabinieri, si è messa di traverso per sbarrare la strada al fuggitivo, nel tentativo di bloccarne la corsa ed evitare che potesse travolgere i passanti. L’uomo non ha però accennato a frenare e ha puntato dritto l’auto dei carabinieri che hanno sparato due colpi in direzione degli pneumatici. Uno dei proiettili lo ha però raggiunto nell’abitacolo, tra la spalla e il collo, facendo finire la sua corsa. Soccorso dagli stessi carabinieri, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Monza.