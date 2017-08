AREZZO – Maicol Segoni è morto per le complicazioni dell’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto lunedì 7 agosto. L’uomo, 33 anni e originario di Arezzo, era stato il protagonista del reality Tamarreide. Segoni è stato ricoverato d’urgenza e operato subito dopo l’incidente, avvenuto a Castroncello, frazione di Castiglion Fiorentino.

Mattia Cialini sul sito Arezzo Notizie scrive che Segoni, 33 anni, era rimasto coinvolto nello scontro frontale tra due vetture sulla provinciale 27 di Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino. Subito sono scattati i soccorsi, ma le sue condizioni apparivano critiche:

“Aveva perso conoscenza dopo l’impatto ed era stato portato in ambulanza all’ospedale della Fratta di Cortona. Ma i medici avevano optato per un immediato trasferimento a bordo dell’elisoccorso Pegaso al policlinico delle Scotte di Siena. Numerosi i traumi riportati, in particolare quelli alla zona toracica e addominale. A Siena Maicol era stato operato d’urgenza e dopo l’intervento era stato trasferito in rianimazione. Poi nella notte il peggioramento e il decesso”.