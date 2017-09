NAPOLI – Malaria a Napoli, due bambini di 8 e 9 anni ricoverati al Policlinico della Federico II. Le condizioni dei due pazienti non destano preoccupazioni anche se, come sottolineano dall’ospedale, dopo la morte della piccola Sofia, 4 anni, deceduta agli Ospedali Civili di Brescia, la malaria non deve essere presa sotto gamba.

I bambini sono stati ricoverati già qualche giorno fa, ma la notizia è stata resa nota soltanto adesso. Si tratta di due fratelli che, però, in questo caso erano appena rientrati da un viaggio in Africa con la famiglia. Entrambi i bambini, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, sarebbero in via di guarigione.

“I due bambini stanno ragionevolmente bene, ma la malaria non è una malattia da sottovalutare” ha spiegato il professor Alfredo Guarino, primario del reparto di malattie infettive del Policlinico della Federico II, dove i due bambini sono ancora ricoverati.