IMOLA (BOLOGNA) – Due casi di malaria a Bologna: ricoverate una bimba straniera di 5 anni e una donna incinta.

La bambina, di origine straniera ma residente nella zona di Imola, è arrivata la sera di mercoledì 13 settembre alle 19:15 al Pronto Soccorso pediatrico dell’Ausl di Imola su invio del medico curante con sintomi che potevano essere attribuiti a infezione malarica ed è stata trasferita al Sant’Orsola di Bologna in condizioni non critiche dopo che il Laboratorio Unico Metropolitano ha confermato la presenza del Plasmodium Vivax, una specie assai meno aggressiva del Plasmodium Falciparum.

Il Dipartimento di Igiene pubblica ha confermato che la piccola era rientrata da alcuni mesi da un viaggio nel Paese d’origine dove avrebbe probabilmente contratto la malattia. Il Plasmodium Vivax infatti può avere un’incubazione di diversi mesi.

Sempre a Bologna, all’Ospedale Maggiore, è ricoverata in rianimazione per malaria una giovane donna incinta, da poco rientrata dopo un periodo in Africa. Al momento c’è riserbo sulle condizioni di lei e del feto. La donna si è presentata mercoledì sera al pronto soccorso e non stava bene. Gli esami hanno confermato che si tratta di malaria, presumibilmente un caso importato. La ragazza è residente a Bologna, nata in Italia, ma non ha la cittadinanza italiana.