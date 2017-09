ROMA – Malaria, l’infettivologo: “Difficile zanzara in valigia. Siringa infetta ipotesi più plausibile”. “Se dalle analisi in corso emergesse che il ceppo o variante di Plasmodium Falciparum che ha provocato la malaria nei due bambini ricoverati a Trento e nella piccola Sofia fosse lo stesso, allora il contagio della bambina sarebbe sicuramente avvenuto in ospedale ma resterebbe da capire in che modo”. Lo afferma all’ANSA il vicepresidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali, Massimo Galli. Se il ceppo “risultasse invece differente, allora il contagio sarebbe avvenuto in un contesto diverso”.

Al Corriere della Sera il professor Galli spiega anche come sia difficile che la zanzara vettore sia giunta in Italia all’interno di una valigia. A furia di escludere ogni ipotesi, tuttavia, al professore non resta che dover considerare un contagio interno all’ospedale e quindi, dal momento che fluidi e saliva non trasportano il plasmodio, a una siringa infetta.