ROMA – Malo (Vicenza): giocavano a pallone, multa da 150 euro a testa per 4 bambini dai 5 agli 8 anni. Tiravano calci a un pallone in un parco pubblico di Malo (Vicenza): questo il motivo della sanzione di 150 euro ognuno per quattro bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni elevata dagli irremovibili vigili del Comune. Erano stati chiamati da una signora che si lamentava del chiasso. Una volta giunti al parco i vigili sono stati inflessibili: i bambini hanno violato il divieto di giocare a pallone in quello spazio, la multa non gliela leva nessuno.

Non sono bastate recriminazioni e proteste dei genitori sbalorditi e increduli. Difficile serva a qualcosa la mobilitazione social scattata dopo che è girata la voce dell’incredibile provvedimento. Più facile si riesca a raccogliere i 600 euro della multa cumulativa (c’è una proposta di autotassazione da 20 centesimi a contributo).