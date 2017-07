GENOVA – Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Liguria nella notte tra venerdì e sabato. In meno di un’ora migliaia di fulmini sono caduti tra Genova e Savona. L’inferno si è scatenato poco dopo la mezzanotte.

Secondo quanto riporta il Secolo XIX l’inaspettato nubifragio è andato avanti fino a poco dopo l’una. Si registrano allagamenti nel centro storico di Albissola Marina.

Secondo le rilevazioni di Arpal le precipitazioni a Genova si sono concentrate tra la mezzanotte e le due, con 63,6 millimetri di pioggia caduti nella zona di Pegli, 50,4 a Quezzi e oltre 40 al Righi.

Successivamente la perturbazione si è spostata verso levante per poi lasciare definitivamente la Liguria. Per fortuna, non si registrano gravi danni in città, ma i vigili del fuoco hanno risposto a diverse chiamate per allagamenti, specie nei sottopassaggi.

Passata la paura, si prospetta un weekend di bel tempo su tutta l’Italia. Tra sabato 22 e domenica 23 luglio in Liguria splenderà il sole come nel resto della penisola: qualche annuvolamento soprattutto nel Tigullio e nella giornata di domenica, ma con un basso rischio di pioggia.

Torna invece il fresco da lunedì 24 luglio con piogge anche intense.