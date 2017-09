SALERNO – A Salerno domani le scuole resteranno chiuse per colpa del maltempo. E’ stata estesa a tutta la Campania e prorogata di ulteriori 24 ore l’allerta meteo della Protezione civile della Regione Campania di colore arancione già in vigore. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto per la giornata di domani, 11 settembre, la chiusura, in via precauzionale, di ogni scuola di ordine e grado a seguito dell’allerta meteo. L’ordinanza di chiusura per pubblica incolumità si riferisce ai soli istituti scolastici che avevano deciso l’apertura anticipata.

“Si chiede – spiega il primo cittadino – la massima diffusione della notizia onde evitare episodi di disagi per tutte le famiglie interessate. Nella giornata di domani, in base all’evolversi delle condizioni meteo, si deciderà se prolungare o meno la chiusura dei plessi”.