PESCARA – Allerta maltempo nella provincia di Pescara, dove le forti piogge cadute il 15 novembre hanno causato allagamenti e criticità in diverse zone. Il 16 novembre le scuole restano chiuse per il maltempo a Pescara e anche nei comuni di Montesilvano e Spoltore. La Protezione civile ha diramato l’allerta maltempo arancione e gialla nella regione Abruzzo anche nella giornata di giovedì.

Al momento la chiusura delle scuole interessa tre città: Pescara, Monesilvano e Spoltore. I sindaci dei comuni hanno disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ordine e grado, sia pubbliche che privato, per via delle condizioni meteo avverse. Le scuole erano già state chiuse per mercoledì 15 novembre e la chiusura è stata confermata anche per giovedì 16, scrive l’Ansa.

Dalla mezzanotte di mercoledì 15e per le successive 24 ore il Centro Operativo Funzionale della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di Criticità Moderata (‘Codice Arancione’) per rischio idraulico diffuso sui Bacini Tordino-Vomano, del Pescara, Alto Sangro e Basso Sangro. Lo rende noto il sottosegretario alla presidenza della Regione con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca.

Sempre per la giornata del 16 novembre è previsto lo stato di Criticità Ordinaria (‘Codice Giallo’) per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di allerta del Bacino dell’Aterno e della Marsica. Mazzocca rivolge l’invito ai Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità, a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse dai recenti incendi.