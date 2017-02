Maltempo, tornano temporali, neve e freddo da mercoledì 8 febbraio

ROMA – Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull’Italia da mercoledì 8 febbraio. La perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centro-occidentale porterà ancora pioggia e temporali, neve e forti raffiche di vento prima sulla Sardegna e al nord, per poi raggiungere il centro e il sud Italia. La situazione inizierà a migliorare da venerdì e nel weekend.

Il meteorologo Edoardo Ferrara del sito 3bMeteo scrive che ci attendono temporali e piogge diffuse, con nubi in progressivo aumento da mercoledì, ma il meteo è destinato a peggiorare da giovedì 9 febbraio:

“Maltempo sulle Isole con piogge e temporali in estensione al Sud, specie ioniche; meno piogge sulla Campania. Fenomeni anche al Centro, specie adriatiche dove tendono ad intensificarsi entro sera, poco o nulla invece sulle tirreniche, sottovento. Esaurimento dei fenomeni al Nordovest, asciutto al Nordest. Neve su Appennino, dai 600-1000m su quello centrale, da 1100-1500m su quello meridionale”.

La situazione inizierà a migliorare già da venerdì 10, con un weekend con tempo variabile mentre instabilità interesseranno il sud.