Mandas (Cagliari), don Pascal Manca condannato a 8 anni per abusi su minori

CAGLIARI – Don Pascal Manca, ex parroco di Mandas e Villamar (Cagliari), è stato condannato per abusi sessuali su minori a otto anni di reclusione e a successivi dieci anni di divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da ragazzini.

Al termine del processo, che si è celebrato con rito abbreviato, il giudice di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, ha sostanzialmente accolto le richieste del pubblico ministero Liliana Ledda (che nella requisitoria aveva chiesto una condanna a 10 anni) non riconoscendo al sacerdote il vizio parziale di mente, come invece riscontrato dai periti, e condannandolo solo per due violenze sessuali, mentre gli altri episodi contestati sono stati derubricati a tentativi di violenza.

La perizia psichiatrica si era basata sull’uso di farmaci di cui il don Pascal faceva largo consumo. Proprio questi medicinali, con dagli effetti sedativi-ipnotici, sarebbero stati utilizzati dal sacerdote in almeno quattro occasioni, mescolati a bevande, per stordire i ragazzini prima di abusare di loro.

Il sacerdote, difeso dagli avvocati Luigi e Pierluigi Concas, non era in aula al momento della lettura della sentenza. “Forse è stata resa un po’ di giustizia”, ha commentato uno degli avvocati di parte civile che rappresentano le famiglie delle vittime.