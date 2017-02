Mangiare cani e gatti, le ricette del gruppo Facebook. Lav: “Chiudete la pagina”

ROMA – Un ricettario su come cucinare la carne di cani e di gatti. Questi i contenuti di “Cuccioli in pentola“, la pagina apparsa su Facebook che si definisce come un “approfondimento culturale e gastronomico” e che consiglia agli utenti come mangiare questi poveri animali. Ad accorgersi della macabra e forse sarcastica pagina, che sceglie come immagine del profilo due teneri gattini in pentola, è stata anche l’associazione animalista Lav, Lega anti vivisezione, che ne ha denunciato l’esistenza e chiesto l’immediata chiusura.

Anche se lo scopo dei creatori della pagina forse voleva essere di mera provocazione, il contenuto non è piaciuto ai tanti animalisti che popolano Facebook. Le immagini sono inequivocabili: due gattini rossi in pentola, ancora vivi con tanto di pelo e rosmarino per il profilo e un animale non meglio identificato e fatto allo spiedo come immagine di copertina.

La pagina Facebook offre a chi la visita una serie di ricette, decisamente fantasiose, a base di carne di cane e di gatto con tanto di esempi. Il gestore, che si fa chiamare Agata, spiega e sottolinea che in Italia la macellazione, il commercio e la somministrazione di carne di cani e gatti è un “reato punito penalmente”, ma resta a disposizione con le sue ricette per chi volesse mangiarla in altri luoghi dove è concesso.

Gli animalisti si sono infuriati e così la Lav ne ha chiesto la chiusura e denunciato l’esistenza, facendo forse più pubblicità di quella che la pagina, i cui intenti sembrano sarcastici e provocatori, ambiva. Ecco la descrizione della pagina lanciata come disclaimer e indirizzata proprio ad animalisti, vegani e vegetariani: