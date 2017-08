MANTOVA – Morire a soli tre anni per un pomodorino. E’ accaduto mercoledì sera a Suzzara, in provincia di Mantova, dove il piccolo Michele Pozzi è rimasto soffocato da un pomodoro ciliegino, che aveva inghiottito dopo averlo raccolto di nascosto nell’orto di casa.

Il bimbo, con i genitori, era appena rientrato dalle vacanze: mercoledì sera, mentre la madre era intenta a preparare la cena, è sgattaiolato nell’orto. Senza essere visto si è messo in bocca il piccolo ortaggio che non è riuscito a masticare ed è scivolato nella trachea, ostruendola. I genitori si sono accorti subito che il bambino aveva difficoltà a respirare e hanno tentato di fargli espellere il pomodoro.

In attesa dell’ambulanza hanno chiesto aiuto ad un vicino medico, ma tutto è stato inutile. Il bimbo è stato trasportato in fin di vita all’ospedale Poma di Mantova, dove è deceduto poco dopo per arresto cardiocircolatorio causato da asfissia. La procura ha già dato il nulla osta per i funerali che si terranno sabato.