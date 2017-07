Mantova, vicina 26enne torna single: i vicini esasperati dai rapporti focosi la diffidano

MANTOVA – Da quando è tornata single i suoi vicini di casa sono stati costretti a familiarizzare con ogni dettaglio della sua vita intima. Per mesi hanno dovuto sopportare cigolii, urla di piacere, pugni contro il muro e frasi spinte. Accadeva a Mantova dove una giovane di 26 anni si è vista recapitare una lettera dell’avvocato da parte degli altri inquilini del palazzo che la diffidava dal continuare a fare s***o troppo rumoroso.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova, tutto è iniziato a febbraio, quando la donna ha posto fine alla sua relazione. Da allora nel suo appartamento è scattato un via vai di uomini con i quali è solita consumare rapporti a qualsiasi ora del giorno e della notte e in ogni angolo della casa.

“Glielo chiedo per cortesia, ci sono i bambini”, le aveva chiesto gentilmente la vicina. Ma la giovane non è riuscita a contenere la sua ritrovata passione. Di qui la decisione della madre di famiglia di ricorrere a un avvocato. Al momento la diffida sembra aver sortito l’effetto sperato: i rapporti sono cessati oppure silenziati. Ma è ancora presto per cantar vittoria: la tregua dura solo da 10 giorni.