Manuel Foffo e Marco Prato “infliggevano sofferenze a Luca Varani solo per vedere che effetto facesse”. Le motivazioni del giudice

ROMA – “Manuel Foffo e Marco Prato hanno “inflitto sofferenze a Luca Varani per vedere l’effetto che faceva. Foffo e Prato hanno reso Varani un oggetto in balia delle loro pulsioni sessuali”: con queste parole il giudice Nicola di Grazia ha motivato la condanna a trent’anni di reclusione per Manuel Foffo pronunciata lo scorso febbraio.

Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, dalle parole del gup emerge il ruolo da protagonista di Marco Prato, suicida in cella la settimana scorsa, nell’omicidio del giovane di 23 anni, massacrato a martellate e coltellate dopo un festino a base di alcol e droga in un appartamento di Prato a Roma.

“Prato e Foffo, prosegue il gup, con azione consapevole condivisa e tra loro concordata, somministravano a Varani la bevanda contenente Alcover. Entrambi sapevano cosa gli stavano facendo assumere e tranquillizzarono Varani, bevendo lo stesso drink, ovviamente privo del medicinale. Entrambi poggiarono Varani sul letto dopo che si era sentito male in bagno e sempre entrambi iniziarono a strangolarlo. A dare la martellate fu solo Foffo, così come fu Manuel a infierire le prime coltellate”.

Manuel Foffo e Marco Prato hanno invitato Varani nella casa in via Giordani dove, prosegue il giudice per l’udienza preliminare,

“hanno reso la vita di Luca un oggetto in balia delle loro pulsioni sessuali. (…) Prato stava perseguendo la sua ossessione di avere rapporti con soggetti eterosessuali, Foffo stava vivendo in modo conflittuale la sua omosessualità”.

Infine il gup ha sottolineato come Foffo, dopo essersi fatto una doccia e aver sistemato l’appartamento, abbia trovato il modo di prendersi “due pause ricreative dove consuma bevande con il suo amico”.