Manzano, mamma e papà muoiono nell’arco di 20 mesi. La piccola Ilaria adottata dal paese

UDINE – Nell’arco di 20 mesi ha perso sia la mamma che il papà. Per questo la piccola Ilaria, 5 anni appena, è stata adottata dall’intero paese di Manzano, in provincia di Udine. Oggi vive con le zie e i nonni: si prendono cura di lei la sorella gemella di mamma Fabiola, Patrizia, e la zia Romea. Ma l’intera comunità ha mostrato la sua solidarietà alla bimba.

Papà Erik Tuan, 47 anni, è stato stroncato da un infarto a febbraio del 2015. Mamma Fabiola Cantoni, già alle prese con un cancro al seno, le ha dovuto dire addio a soli 40 anni, nell’ottobre 2016.

Come racconta Lisa Zancaner sul quotidiano Il Gazzettino:

Fabiola aveva trovato la sua serenità nella corsa e in ricordo di questa sua passione l’amico podista Ramon Manganelli ha organizzato per domenica prossima a Manzano La corsa di Fabi per Ilaria: “Fabiola ha corso fino all’ultimo, così ho pensato di organizzare questo evento per Ilaria”. Da un’iniziativa partita in sordina sono ora attese oltre 800 persone.

“All’inizio si è diffuso un tam tam su Facebook, poi sono stato contattato da tante persone che volevano contribuire, enti pubblici e privati”, racconta Manganelli. Alcune attività commerciali esporranno una cassetta per raccogliere fondi, iniziativa già avviata lo scorso dicembre dalla coetanea di Fabiola, Raffaella Sfiligoi, alla cena della classe ’76 alla quale la donna non aveva fatto in tempo a partecipare…